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Тбилисская консерватория сегодня отмечает столетний юбилей

11:33, Май 1, 2017

ТБИЛИСИ, 1 мая – Новости-Грузия. Тбилисская государственная консерватория имени Вано Сараджишвили отметит свой 100-летний юбилей музыкальным фестивалем, который сегодня стартует в Большом зале консерватории.

Откроет мероприятие студенческий симфонический оркестр и хор консерватории под управлением дирижера Мириана Хухунаишвили. На церемонии открытия фестиваля будет присутствовать министр культуры и охраны памятников Грузии Михаил Гиоргадзе.

На сцене прозвучит увертюра «Карнавал» чешского композитора Антонина Дворжака, Рапсодия на тему Паганини Сергея Рахманинова и «Регина Коэли» Вольфганга Амедея Моцарта.

Среди солистов — Сандро Небиеридзе, юный грузинский пианист и композитор, лауреат многих международных конкурсов, в том числе обладатель Гран-при I Международного конкурса молодых пианистов Grand Piano Competition в России (художественный руководитель — пианист-виртуоз Денис Мацуев).

Юбилейный фестиваль продолжится до конца мая и включает множество концертов. Запланированы вечера грузинской традиционной, симфонической, хоровой, джазовой музыки, а также выступления классов известных грузинских педагогов и композиторов, творческие вечера и вечера памяти.

Подробную афишу всех концертов фестиваля можно посмотреть здесь.

Завершится фестиваль вечером вокальной музыки, на котором выступят оперные певцы и известные выпускники консерватории – Иано Алибегашвили, Ирма Гиголашвили, Георгий Гагнидзе, Сулхан Гвелесиани, Тамар Ивери, Анна Касьян, Анна Кикнадзе, Марика Мачитидзе, Николоз Лагвилава, Мзия Ниорадзе, Михаил Кокелишвили, Нана Кавтарашвили, Маквала Касрашвили и Александр Хомерики.

Гала-концерт будет посвящен 26 мая, Дню независимости Грузии, и пройдет на сцене Тбилисского государственного театра оперы и балета имени Захария Палиашвили.

Фестиваль пройдет при поддержке министерства культуры и под патронажем премьер-министра Грузии.

Тбилисская государственная консерватория открылась 1 мая 1917 года и долгие годы являлась единственной музыкальной школой европейского типа на Кавказе.

Статус государственной консерватории училище получило в 1924 году. Именем выдающегося грузинского оперного певца Вано Сараджишвили консерватория была названа в 1947 году.

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