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Тбилисская студентка придумала мобильную аппликацию с расписанием маршрутных такси

17:06, Апрель 18, 2017

ТБИЛИСИ, 18 апреля – Новости-Грузия. Аппликация для мобильных телефонов с расписанием микроавтобусов, которые курсируют в столичном районе Надзаледеви, будет создана при содействии мэрии Тбилиси. Об этом сообщает пресс-служба парламента Грузии.

Сегодня в парламенте Грузии состоялся финал студенческого конкурса под названием «Сделай свой город лучше».

Конкурс прошел в два этапа. Сначала участники представили свои идеи в университете имени Григола Робакидзе. На втором этапе авторы лучших идей предстали перед членами жюри и аудиторией в парламенте Грузии.

Победителем конкурса был признан проект Кристины Киракосян, которая предложила создать мобильную аппликацию передвижения и расписания маршрутных микроавтобусов в районе Надзаладеви. Мэрия Тбилиси обязалась оказать поддержку в осуществлении проекта.

Идея конкурса, на который студенты представили свои идеи, принадлежит мажоритарному депутату от округа Надзаладеви Софо Киладзе.

«Уверена, что этот проект принесет пользу как нашему округу, так и участвующим в нем студентам», — сказала Киладзе.

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