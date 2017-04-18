Тбилисская студентка придумала мобильную аппликацию с расписанием маршрутных такси
ТБИЛИСИ, 18 апреля – Новости-Грузия. Аппликация для мобильных телефонов с расписанием микроавтобусов, которые курсируют в столичном районе Надзаледеви, будет создана при содействии мэрии Тбилиси. Об этом сообщает пресс-служба парламента Грузии.
Сегодня в парламенте Грузии состоялся финал студенческого конкурса под названием «Сделай свой город лучше».
Конкурс прошел в два этапа. Сначала участники представили свои идеи в университете имени Григола Робакидзе. На втором этапе авторы лучших идей предстали перед членами жюри и аудиторией в парламенте Грузии.
Победителем конкурса был признан проект Кристины Киракосян, которая предложила создать мобильную аппликацию передвижения и расписания маршрутных микроавтобусов в районе Надзаладеви. Мэрия Тбилиси обязалась оказать поддержку в осуществлении проекта.
Идея конкурса, на который студенты представили свои идеи, принадлежит мажоритарному депутату от округа Надзаладеви Софо Киладзе.
«Уверена, что этот проект принесет пользу как нашему округу, так и участвующим в нем студентам», — сказала Киладзе.