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Тиллерсон и Лавров в Москве обсудили будущее режима Асада

9:08, Апрель 13, 2017

ТБИЛИСИ, 13 апреля – Новости-Грузия. Россия и США добились умеренного прогресса на переговорах о Сирии в Москве, обойдясь без прорывов, но выразив надежду на улучшение отношений.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон впервые посетил Россию в качестве главы американского внешнеполитического ведомства. В Москву Тиллерсон прибыл в Москву с саммита стран G7. На встрече в Италии страны семерки призвали Москву отказаться от помощи Башару Асаду, учитывая потрясшую мир газовую атаку, в результате которой погибли мирные жители, среди которых дети. США ответили на атаку ракетным ударом по авиабазе сирийских войск и устами ведущих политиков призвали к свержению Асада, вызвав резкую реакцию Москвы.

Президент России Владимир Путин накануне принял госсекретаря США в Кремле. На пресс-конференции после двухчасовых переговоров Тиллерсона с Путиным и главой российского МИД Сергеем Лавровым стороны повторили свои позиции.

Открывая пресс-конференцию, Лавров признал, что в отношениях России и США сегодня существуют серьезные разногласия. Ситуацию российский министр объяснил «минами замедленного действия», оставленными администрацией президента Барака Обамы. Он заявил, что попытки помешать сотрудничеству Москвы и Вашингтона являются недальновидными.

Тиллерсон, в свою очередь, подчеркнул, что две крупнейшие в мире ядерные державы не могут позволить себе иметь столь плохие отношения.

Американский и российский дипломаты признали, что не смогли прийти к согласию по вопросу химической атаки в Сирии и последовавшего удара США по сирийской военной базе.

Сергей Лавров заявил, что у него нет достаточно основательных свидетельств того, что именно сирийские власти применили химическое оружие. Рекс Тиллерсон, тем временем, подтвердил, что США имеют основания быть уверенными в том, что виновник химической атаки — сирийский режим.

По словам Тиллерсона, США исходят из того, что режим Асада в Сирии подходит к концу.

«Мы действительно поговорили о будущей роли Асада — будь то участие в политическом процессе или же неучастие в политическом процессе. Наша позиция, что режим Асада приходит к концу, они сами в этом виноваты, своим поведением, войной, которая продолжается на протяжении нескольких лет» — заявил госсекретарь, добавив, что на встрече обсуждалось положение, согласно которому «Россия как ближайший союзник в конфликте, возможно, имеет наилучшие средства, чтобы помочь Асаду признать эту реальность».

В свою очередь Лавров заявил, что российские власти не делают ставку на какую-то персону. Он призвал к всеобъемлющему урегулированию сирийского кризиса с принятием новой конституции.

«В Сирии, как неоднократно подчеркивал президент Путин, мы не делаем ставку на какую-то персону, ни на президента Асада, ни на кого-то другого», — сказал российский министр.

На совместной пресс-конференции главы внешнеполитических ведомств сообщили, что в ходе переговоров также обсудили ситуацию в Афганистане, Украине и Северной Корее.

Нынешняя напряженность между США и Россией началась после авианалета неделю назад на поселок Хан Шейхун в провинции Идлиб, где погибли около 90 человек, по всей вероятности, в результате отравления газом. Официальный Дамаск отрицает использование химического оружия. После произошедшего американский лидер Дональд Трамп обвинил Москву в том, что она поддерживает Асада, а Владимир Путин заявил, что США нарушили закон, начав бомбардировку сирийской авиабазы, и что уровень доверия между Россией и США «деградировал» при администрации Трампа.

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