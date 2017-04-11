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Трамп и Мэй будут убеждать Путина отказаться от поддержки Асада

12:44, Апрель 11, 2017

ТБИЛИСИ, 11 апреля – Новости-Грузия. Лондон и Вашингтон хотят дать понять Москве, что союз с Асадом «не в ее стратегических интересах». Белый дом заявил о возможности новых ударов в Сирии. Об этом сообщает «Немецкая волна».

Президент США Дональд Трамп и британский премьер Тереза Мэй по телефону обсудили позицию России по Сирии.

Политики сошлись во мнении, что сейчас есть возможность убедить Кремль в том, что союз с президентом Сирии Башаром Асадом «больше не в его стратегических интересах». Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте британского правительства в понедельник, 10 апреля.

Визит госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Москву может дать возможность добиться прогресса по Сирии, указано в тексте. Политики также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, в частности в Иране, и усиление давления на КНДР.

Трамп также провел телефонные переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель. И Меркель, и Мэй выразили поддержку действиям Вашингтона в Сирии и отметили важность привлечения Асада к ответственности, сказано в сообщении Белого дома.

США не исключают, что могут снова принять меры военного характера в Сирии.

Говоря о пострадавших от отравления газом и от кассетных бомб людях, пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил: «Если мы снова увидим подобные действия, то не исключаем возможность дальнейших шагов».

В результате предполагаемой газовой атаки в городе Хан-Шейхун в сирийской провинции Идлиб 4 апреля погибли более 80 человек, от отравления пострадали около 550 человек. В ночь на 7 апреля США выпустили 59 ракет «Томагавк» по авиабазе Шайрат в провинции Хомс на западе Сирии. Трамп тогда заявил, что именно с нее сирийские правительственные войска совершили 4 апреля газовую атаку.

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