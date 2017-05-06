Главное Новости Политика

Трамп подписал бюджет США с пунктами о защите целостности Грузии

13:26, Май 6, 2017

ТБИЛИСИ, 6 мая – Новости-Грузия. Президент Дональд Трамп подписал новый федеральный бюджет США на текущий финансовый год, в тексте которого прописаны пункты о защите территориальной целостности Грузии.

Палата представителей Конгресса США одобрила и представила бюджет на рассмотрение Трампа 5 мая. Уже сегодня консолидированный закон о бюджетных ассигнованиях, где впервые в истории было прописано об оккупации территорий Грузии, вступит в силу.

В бюджете есть отдельный пункт под заголовком «Оккупация грузинских территорий Абхазии и Цхинвальского региона/Южной Осетии».

Он запрещает оказывать поддержку какой-либо стране мира, которая признает независимость оккупированных грузинских регионов — Абхазии и Цхинвальского региона. Государственным ведомствам США запрещено предпринимать действия, направленные на поддержку российской оккупации этих регионов.

Закон обязывает министерство финансов США разработать необходимые инструкции для международных финансовых институтов с тем, чтобы исключить возможность реализации каких-либо программ (кредитов, долгов, гарантий), нарушающих территориальную целостность и суверенитет Грузии.

Кроме того, проект утвержденного бюджета обязывает Государственного секретаря США в течение 90 дней с момента вступления бюджета в силу сообщать о действиях России, связанных с оккупацией Абхазии и Цхинвальского региона.

Утверждение документа прокомментировал сегодня министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе, который заявил, что данный документ стал еще одним подтверждением стратегического партнерства Тбилиси и Вашингтона.

Следует отметить, что общий размер бюджета, который определен до 30 сентября 2017 года, составит 1,2 триллиона долларов.

В разделе, посвященном поддержке стран Европы, включая часть стран постсоветского пространства, говорится о выделении не менее 100 миллионов долларов на противодействие российскому влиянию и агрессии. Средства будут предоставлять неправительственным организациям для поддержки правового государства, демократических институтов, свободы СМИ.

Кроме того, предусмотрено выделение средств странам Восточного партнерства для имплементации соглашений о свободной торговле с Европейским Союзом с целью снизить их уязвимость от экономического и политического давления со стороны России.

и.

Комментарии