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Трое задержаны по делу об убийстве молодого человека в центре Тбилиси

8:25, Май 5, 2017

ТБИЛИСИ, 5 мая – Новости-Грузия. Три человека задержаны по делу об убийстве молодого человека на улице Джавахишвили в центре Тбилиси, сообщает телекомпания «Рустави 2».

В министерстве внутренних дел Грузии не говорят о мотивах злоумышленников и не раскрывают имен подозреваемых.

В 26-летнего Георгия Шараденидзе стреляли вечером 3 мая, когда на своем автомобиле он подъехал к дому, где жил, и устанавливал машину поблизости. Стрельба велась из другого автомобиля. По предварительной информации, злоумышленники поджидали молодого человека.

Шараденидзе получил четыре огнестрельных ранения и скончался по пути в больницу, в машине скорой медицинской помощи.

Согласно неофициальной версии, поводом для убийства молодого человека послужил личный конфликт.

В МВД Грузии в связи с произошедшим начали следствие по двум статьям УК Грузии – «умышленное убийство» и «незаконное приобретение, хранение, ношение, изготовление, перевозка, пересылка или сбыт огнестрельного оружия».

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