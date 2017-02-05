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Цхинвальский суд приговорил гражданина Грузии к 20 годам тюрьмы

14:19, Февраль 5, 2017

ТБИЛИСИ, 5 февраля – Новости-Грузия. Цхинвальские власти незаконно приговорили гражданина Грузии Георгия Гиунашвили к 20 годам тюремного заключения.

Житель села Дисеви, которое находится в оккупированном Цхинвальском регионе, был задержан российскими пограничниками в июне 2016 года. 39-летнего Гиунашвили обвинили в незаконном пересечении т.н. границы.

Цхинвальские власти утверждают, что, начиная с 2004 года, Гиунашвили состоял в «контролируемом грузинскими спецслужбами незаконном вооруженном формировании» — т.н. «группе самообороны» в селе Дисеви. Георгий Гиунашвили подозревается во взрыве ручной осколочной гранаты в 2007 году. Кроме того, утверждается, что во время августовской войны 2008 года он участвовал в обстреле военных мятежного региона.

До вынесении приговора Гиунашвили находился в цхинвальском изоляторе более полугода.

После того, как суд оккупированного региона вынес решение по данному делу, семья мужчины обратилась за помощью к правительству Грузии, посольству США, Миссии наблюдателей Европейского Союза в Грузии и другим международным организациям.

Родные осужденного считают предъявленные ему обвинения сфабрикованными, центральные власти называют их абсурдными.

«Решение т.н. суда, также как и обвинения, предъявленные Гиунашвили, являются вымышленными и лишены всяких легитимных оснований. Служба государственной безопасности Грузии сделает все для освобождения Гиунашвили из незаконного заключения», — говорится в сообщении на сайте СГБ.

Правительство Грузии несколько раз призывало Москву и Цхинвали к освобождению Гиунашвили. Последний раз вопрос незаконного задержания мужчины был поднят на встрече в формате Механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ), которые регулярно проходят в селе Эргнети в Горийском районе.

В ходе переговоров, прошедших 18 января 2017 года, вопрос освобождения Гиунашвили стал основной темой, поднятой грузинской делегацией, состоявшей из представителей Службы госбезопасности и аппарата госминистра по вопросам примирения и гражданского равенства. Глава цхинвальской делегации Давид Санакоев в ответ заявил, что дело Гиунашвили передано в суд и он не может быть освобожден.

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