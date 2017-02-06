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Турция предложила Грузии торговать в лари и в лирах

18:32, Февраль 6, 2017

ТБИЛИСИ, 6 февраля – Новости-Грузия. Турция предгает Грузии торговать в национальной валюте. Об этом заявил посол Турецкой Республики в Грузии Зеки Левент Гурмукчу в интервью телеканалу «Пирвели».

«Когда мы будем покупать что-то у Грузии, то будем платить в лари, а когда вы у нас будете покупать – то будете платить в лирах», — пояснил посол.

В настоящее время расчет во время торговых сделок между Турцией и Грузией ведется в долларах.

При этом турецкий посол подчеркнул, что «это пока только идея», но уже есть согласие сторон на рассмотрение вопроса.

По его словам, изучением этой инициатвы займутся центральные банки, а также министерства экономики и финансов обеих стран.

«Если торговля в национальной валюте принесет положительный результат для бизнеса, это обязательно будет осуществлено», — отметил Зеки Левент Гурмукчу.

Турция занимает второе место в списке стран-экспортеров и стран-импортеров Грузии. На долю ведущего торгового партнера Грузии приходится 8% экспорта и 14% импорта.

Внешнеторговый оборот Грузии с Турцией за 2016 год составил примерно 1,52 миллиарда долларов. Это 12,7% от всего внешнеторгового оборота Грузии.

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