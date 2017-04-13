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Украина и Грузия активизируют сотрудничество в сфере энергетики и транспорта

23:04, Апрель 13, 2017

ТБИЛИСИ, 13 апреля – Новости-Грузия. После четырехлетней паузы межправительственная комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству Грузии и Украины возобновила свою работу. Девятое заседание комиссии открыли сегодня в Киеве вице-премьер, министр энергетики Грузии Каха Каладзе, а также вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Энергетическое и торгово-экономическое сотрудничество Грузии и Украины стало главной темой встречи.

По итогам заседания стороны оформили протокол, согласно положениям которого стороны договорились интенсифицировать работу по проекту Евроазиатского нефтетранспортного коридора (ЕАНТК), развитию транспортного коридора Балтийское море — Черное море — Каспийское море, а также о сотрудничестве в рамках конвенции Евросоюза о правилах происхождения товаров.

«Мы договорились значительно интенсифицировать нашу работу в торгово-экономической плоскости. Речь идет не только о развитии возможностей зоны свободной торговли между Украиной и Грузией, но и об углублении отношений в конкретных секторах, в частности аграрном секторе и рыбной ловли. Мы также договорились продолжить сотрудничество по развитию международного транспортного коридора «Балтийское – Черное — Каспийское море». Наши эксперты продолжат эту дискуссию в начале июня в рамках транспортной недели в Одессе», — сказала вице-премьер на совместной пресс-конференции с Каладзе в четверг в Киеве.

Каладзе, в свою очередь, заявил, что Грузия и Украина имеют много общих интересов в области энергетики и обе страны активно работает по разработке механизма для обеспечения альтернативных источников энергии и создания новых транспортных маршрутов в регионе.

«Это углубляет существующее энергетическое сотрудничество между нашими странами», — сказал министр энергетики Грузии, добавив, что Грузию и Украину объединяют взаимные евроатлантические устремления, для реализации которых страны проводят серьезную работу.

Еще одним важным направлением сотрудничества государств, по мнению Каладзе, является туризм. Он напомнил, что число украинских туристов в Грузии растет с каждым годом и Украина занимает пятое место среди стран, граждане которой посетили Грузию в прошлом году.

Вице-премьер отметил, что работа межправительственной комиссии позволит наладить не только сотрудничество правительственных структур, но и бизнес-секторов обеих стран.

Продолжение работы межправительственной комиссии будет способствовать углублению сотрудничества между двумя странами, и не только на уровне государственных учреждений, но и между представителями частного сектора, что в свою очередь принесет обоюдную выгоду для всех сторон», — сказал Каладзе.

В ходе заседания стороны обсуждали и другие вопросы, в числе которых торговое, транспортное, логистическое сотрудничество, а также сотрудничество в аграрном секторе, образования и науки, здравоохранения, спорта и молодежной политике, защиты прав интеллектуальной собственности.

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