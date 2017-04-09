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В Грузии муж убил жену, приревновав к собственному отцу

14:15, Апрель 9, 2017

ТБИЛИСИ, 9 апреля – Новости-Грузия. 35-летний мужчина арестован в селе Аспиндза в регионе Самцхе-Джавахети по обвинению в убийстве жены на почве ревности, сообщает Первый канал Общественного вещателя Грузии.

Согласно распространившейся информации, арестованный приревновал 27-летнюю супругу к собственному отцу.

Обвиняемый расправился с ней с помощью холодного оружия. После он напал на пожилого мужчину, который является его отцом. Последний получил травмы тупым предметом в области головы.

Злоумышленника удалось арестовать по горячим следам.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям «убийство, совершенное на почве семейного насилия» и «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». В случае доказательства вины, ему грозит от трех до 15 лет лишения свободы.

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