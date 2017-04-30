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В Грузии отмечают День вооруженных сил страны

12:10, Апрель 30, 2017

ТБИЛИСИ, 30 апреля – Новости-Грузия. Сегодня в Грузии отмечают 26-летний юбилей Вооруженных сил страны.

Вооруженные силы Грузии были созданы в 1990 году в соответствие с постановлением Верховного Совета страны о выделении из состава МВД внутренних войск и формировании Национальной гвардии.

А уже 24 апреля 1991 года кабинет министров страны издал распоряжение о первом официальном призыве в грузинскую армию, который стартовал 30 апреля того года. Именно эта дата стала точкой отсчета основания армии.

На сегодняшний день в рядах Вооруженных сил Грузии числятся до 37 тысяч человек.

Вооруженными силами страны непосредственно руководит Генеральный штаб, который, в свою очередь, находится в подчинении министра обороны. Верховным главнокомандующим является президент Грузии.

В Вооруженные силы Грузии входят пять пехотных бригад, зенитно-артиллерийская дивизия, воздушные силы, отдельная вертолетная эскадрилья, Национальная гвардия, силы специальных операций, разведывательная рота и прочие подразделения.

На данный момент Генштаб ВС Грузии возглавляет генерал-майор Вахтанг Капанадзе, а министерство обороны Грузии — Леван Изория.

С 1994 года Грузия сотрудничает с НАТО по программе «Партнерство ради мира». В 1999 году в рамках операции НАТО по стабилизации обстановки в Косово Грузия направила взвод военнослужащих в состав контингента KFOR. С 2002 года по 2008 года Грузия направляла в Косово своих военнослужащих в качестве миротворцев. В 2002—2004 годах в Грузии была проведена американская программа «Обучение и оснащение», за ней последовала программа «Sustainment and Stability Operations». Цель программ — привести грузинскую армию в соответствие со стандартами НАТО. Грузия принимала участие в Иракской войне (военная операция «Иракская свобода» Operation Iraqi Freedom) с августа 2003 года. Грузия принимает участие в войне в Афганистане с 2004 года . С 25 декабря 2014 года ВС Грузии продолжают участие в операции в Афганистане в рамках операции НАТО «Решительная поддержка» (Resolute Support). В августе 2008 года произошла пятидневная война между Россией и Грузией. За этот период ВС Грузии подбили более десяти российских военных машин и сбили семь российских военных самолетов. В ходе вооруженного конфликта с Россией в 2008 году погибло 154 военнослужащих ВС Грузии и еще 14 пропали без вести. С 2011 года в Грузии производят военную технику: бронемашины «Дидгори», БМП «Лазика», а также проводятся испытания реактивной системы залпового огня ZCRS-122 на шасси КрАЗ-6322 и беспилотного летательного аппарата. В январе 2009 года между Грузией и США была подписана «Хартия о стратегическом партнерстве», в соответствии с которой США взяли на себя обязательство по модернизации армии Грузии и повышению обороноспособности страны. С 2015 года в Тбилиси по решению министров обороны стран НАТО был создан постоянный тренировочный центр НАТО.

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