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В Грузии раскрыли секрет летающего гамака

17:10, Апрель 30, 2017

ТБИЛИСИ, 30 апреля – Новости-Грузия. Секрет летающего гамака, замеченного в этом месяце в Хашури, Тбилиси и Батуми, раскрыт.

Несколько недель миллионы интернет пользователей делились кадрами полета дрона с подвешенным на нем гамаком и лежащим в нем мужчиной. Видео стало вирусным — за считанные дни оно распространилось среди грузинских пользователей социальных сетей, а после попало в поле зрения западных таблоидов.

Разгадать цели полетов пытались многие – высказывались разнообразные предположения и теории, однако все они были неверными.

На днях выяснилось, что дрон был запущен в небо грузинской компанией «Натахтари» — один из крупнейших в стране производителей слабоалкогольных напитков запускает продажу нового легкого пива и проделки с летающем гамаком ни что иное, как креативная рекламная кампания.

Внутри гамака находился манекен.

Как отмечает компания, за время необычной акции видео полета в гамаке набрало более 25 миллионов просмотров.

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