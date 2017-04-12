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В Грузии установлены внутренние квоты на шесть медицинских препаратов

16:03, Апрель 12, 2017

ТБИЛИСИ, 12 апреля – Новости-Грузия. В Грузии установлены квоты на ввоз в страну шести медикаментов, соответствующее соглашение было подписано министром здравоохранения и социальной защиты Давидом Сергеенко и главой МВД Георгием Мгебришвили.

Правительство Грузии считает, что оформленный меморандум станет действенным инструментом в борьбе с аптечной наркоманией.

Документ подразумевает правовое определение допустимого количества в масштабах Грузии следующих препаратов: «Габапентин», «Баклофен», «Зопиклон», «Залеплон», «Тропикамид» и «Декстрометорфан».

«Ряд реформ был проведен в последние годы, чтобы уменьшить ущерб от злоупотребления фармацевтическими наркотиками. Они были эффективны в борьбе с внутривенными препаратами. Тем не менее, использование таблеток не по назначению остается проблемой», — сказал Сергеенко.

По его словам, специально созданная в прошлом году комиссия, которая объединила представителей министерства внутренних дел и Минздрава, определила список таблеток, которые чаще всего употребляются в качестве наркотиков в Грузии.

Следует отметить, что комиссию, о которой говорит Сергеенко, возглавляет депутат от правящей партии «Грузинская мечта», председатель парламентского комитета по здравоохранению и социальной политике Акакий Зоидзе.

Глава МВД, в свою очередь, отметил, что злоупотребления фармацевтическими препаратами является проблемой не только Грузии, но и других стран. По его словам, реформы, проведенные двумя министерствами, внесли большой вклад в борьбу с аптечной наркоманией в Грузии, а сегодняшний меморандум стал еще одним важным шагом в этом направлении.

С 1 сентября 2014 года в Грузии нельзя продавать без рецепта снотворные и седативные препараты (кроме препаратов на основе лекарственных растений), антидепрессанты, кортикостероиды для системного применения, препараты против опухолей и иммуномодуляторы.

Без рецепта также нельзя продавать противомикробные препараты системного применения, препараты против болезни Паркинсона, антигистаминные инъекционные препараты для системного применения, сердечные гликозиды, препараты против аритмии и гипертензии, для лечения сахарного диабета и все препараты для инъекций.

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