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В Грузии уволили трех директоров школ за грязь в туалетах

19:01, Май 5, 2017

ТБИЛИСИ, 5 мая – Новости-Грузия. Уволены директора трех общественных школ в Грузии, в которых не соблюдались нормы гигиены в туалетах.

Предупреждения получили еще трое директоров, а один директор получил указание исправить имеющиеся недостатки.

По данным министерства образования Грузии, проблемы с гигиеной в туалетах были обнаружены в результате проверки службы мониторинга и департамента внутреннего аудита наряду с другими нарушениями.

В связи с этим были освобождены от должности директора школ N151 и N23 в Тбилиси и школы N 4 в Самтредия.

Предупреждение в связи с гигиеной в туалетах получили в школе N 3 города Марнеули, а также в школах села Джандара Маренульского района и села Арци Казбегского района. Замечание было сделано в школе села Церетели Марнеульского района.

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