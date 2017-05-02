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В грузинских Домах юстиции будут выдавать справку о судимости

18:25, Май 2, 2017

ТБИЛИСИ, 2 мая – Новости-Грузия. Любой гражданин Грузии c 3 мая 2017 года может получить справку о судимости уже не только в Агентстве по обслуживанию МВД, но и в 19 филиалах Домов юстиции. Об этом говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.

Соответствующее соглашение о взаимном сотрудничестве подписали исполнительный директор Дома юстиции Гиви Азнаурашвили и директор Агентства по обслуживанию МВД Грузии Ника Гелашвили.

В рамках подписанного договора, МВД Грузии берет на себя обязательство в течение текущего года внедрить сервисы Агентства по обслуживанию в Домах юстиции.

Таким образом, в Доме юстиции можно повторно восстановить водительские права, восстановить справки регистрации транспортного средства, получить справки о правовом положении транспортного средства, а также справку о правовом состоянии оружия.

Вместе с тем, подписанный договор также предусматривает возможность получения в Домах юстиции справки о пересечении государственной границы.

Согласно новым правилам, для получения необходимой справки гражданину понадобится всего лишь удостоверение личности. Справка будет выдаваться в Доме юстиции бесплатно в течение пяти рабочих дней с момента подачи заявления.

В случае, если жителю страны понадобится получить справку о судимости за 1 день, он должен будет заплатить 25 лари (более 10 долларов), а за 3 дня — 15 лари (более 6 долларов).

Дома юстиции — это государственные учреждения, где по принципу «одного окна» в кратчайшие сроки оформляют и выдают документы, начиная от паспортов и различных свидетельств до регистрации предприятий и оформления сделок. Дома юстиции отличаются и необычной архитектурой.

Первый Дом юстиции в Грузии был открыт 26 мая 2011 года в городе Батуми (Аджария). На сегодняшний день в стране функционирует 19 Домов юстиции.

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