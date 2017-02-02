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В Грузию прибывает председатель ОБСЕ — самый молодой министр в Европе 

21:22, Февраль 2, 2017

ТБИЛИСИ, 2 февраля – Новости-Грузия. Сегодня в Тбилиси с двухдневным официальным визитом прибывает действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел и интеграци Австрии Себастьян Курц.

30-летний Себастьян Курц возглавляет МИД Австрии с 2013 года и является  самым молодым  министром иностранных дел в мире. В 2011 году в возрасте 25 лет он был назначен на пост государственного секретаря по делам интеграции Австрии и стал самым молодым министром в Европе.

Действующим председателем ОБСЕ Курц стал с 1 января 2017 года.

В ходе визита будут рассмотрены отношения Грузии и ОБСЕ, в том числе роль ОБСЕ в мирном урегулировании российско-грузинского конфликта и возможности увеличения включения ОБСЕ в этот процесс, — сообщает МИД Грузии.

Запланированы встречи Курца с министром иностранных дел Михаилом Джанелидзе, премьер-министром Георгием Квирикашвили и президентом Георгием Маргвелашвили.

3 февраля председатель ОБСЕ побывает в зоне конфликта и примет участие во встрече в селе Эргнети в рамках формата механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ).

В этом году исполняется 25 лет с тех пор как Грузия стала членом ОБСЕ.

В настоящее время ОБСЕ является сопредседателем на Женевских переговорах, а также в формате по предотвращению и реагированию на инциденты в конфликтных зонах на территории Грузии.

Грузия добивается возобновления миссии наблюдателей ОБСЕ в Абхазии и Цхинвальском регионе, которая была заблокирована в 2008 году после августовского конфликта.

 

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