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В Имеретии возродят более 15 гектаров чайных плантаций

15:35, Апрель 16, 2017

ТБИЛИСИ, 16 апреля – Новости-Грузия. Более 15 гектаров чайных плантаций будут реабилитированы в Хонском районе на западе Грузии в течение трех лет в рамках правительственной программы «Грузинский чай».

Чайные плантации в регионе Имеретия принадлежат кооперативу «Чай Тамари», который стал участником программы в январе текущего года.

Общая стоимость реабилитационных работ составляет более 37 тысяч лари (около 15,8 тысяч долларов) – 80% расходов покроет Агентство управления сельскохозяйственных проектов Минсельхоза Грузии.

Программа «Грузинский чай» была запущена министерством сельского хозяйства и министерством экономики и устойчивого развития Грузии в 2015 году. За два года в стране были реабилитированы 500 гектаров чайных плантаций. Объем привлеченных инвестиций при этом составил более 1,2 миллиона лари (около 522 тысяч долларов). От этой суммы около 925 тысяч лари (около 402 тысяч долларов) в реабилитацию плантаций инвестировало государство.

Всего в рамках программы правительство обещает поэтапно реабилитировать 7 тысяч гектаров чайных плантаций, которые находятся на балансе государства.

Кроме того, правительство осуществит программу по содействию малым предприятиям по переработке чая, а также вместе с организациями-донорами запланирует программы по сертификации. Будут реализованы мероприятия, которые необходимы для экспорта продукции в Евросоюз.

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