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В Кахетии задержан мужчина, пытавшийся убить собственную жену

15:03, Апрель 13, 2017

ТБИЛИСИ, 13 апреля – Новости-Грузия. В городе Телави задержан 38-летний мужчина, тяжело ранивший собственную супругу холодным оружием.

Злоумышленник напал на 26-летнюю жену из ревности. По словам очевидцев, поножовщине предшествовал скандал между супругами.

В результате случившегося молодая женщина была доставлена с ножевыми ранениями в области груди и живота в реанимационное отделение Телавской реферальной больницы.

Медики оценивают ее состояние как критическое.

«Госпожа поступила с ранением в области сердца, а также двумя ранениями брюшной стенки. Пациент также имеет травму локтевого сустава. Она перенесла четырехчасовую экстренную операцию и остается подключена к аппарату искусственного дыхания. Ее состояние критически тяжелое», — сказал директор клиники Заза Коплатадзе региональному агентству «Кахетинский информационный центр».

По информации министерства внутренних дел Грузии, мужчина, напавший на супругу, был задержан по горячим следам. Уголовное дело в связи с произошедшим возбуждено по статье 19-08 УК Грузии — «попытка умышленного убийства».

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