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В марте экономический рост Грузии составил 5,3%

16:57, Апрель 28, 2017

ТБИЛИСИ, 28 апреля – Новости-Грузия. В Грузии выросли темпы экономического роста, говорится в материалах Национальной службы статистики «Сакстат».

В марте реальный экономический рост Грузии составил 5,3% по сравнению с мартом прошлого года, в то время как за первый квартал 2017 года (январь-март) годовой рост ВВП составил 5%.

Годовой рост за январь составил 5,2%, а за февраль – 4,4%.

Согласно данным министерства экономики Грузии, экономическому росту способствовали увеличение экспорта, потока туристов и объема денежных переводов.

Так, за январь-март 2017 года объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем переводов составил 290 миллионов долларов, что на 22% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Поступления в госбюджет от туризма в январе-марте 2017 года составили 435 миллионов долларов, что на 23% больше по сравнению с тем же периодом 2016 года.

Что касается внешней торговли Грузии, в течение первых трех месяцев 2017 года увеличились экспорт следующих товаров:

Ферросплавы — рост 201%;

Вино — рост 62,5%;

Медикаменты — рост 60%;

Медные руды и концентраты — рост 17%.

Различные международные финансовые институты также делают позитивные прогнозы относительно экономического роста Грузии.

Всемирный банк прогнозирует экономический рост Грузии на уровне 4,5% в 2017 году и 5% в 2018 году. Международный валютный фонд ожидает роста экономики Грузии в 2017 году на уровне 4%. Глобальное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует 4,2-процентный рост.

Прогнозы правительства превышают эти цифры. Премьер-министр Георгий Квирикашвили в 2017 году ожидает шестипроцентного роста экономики, а министр финансов Дмитрий Кумсишвили считает, что экономический рост превысит 5%.

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