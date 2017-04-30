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В Сагареджо полиция ищет 15-летнего подростка

10:21, Апрель 30, 2017

ТБИЛИСИ, 30 апреля – Новости-Грузия. В городе Сагареджо ищут пропавшего 15-летнего юношу – уже почти неделю родные ничего не знают о судьбе Иосифа Гигаури, сообщает телекомпания «Рустави 2».

Подросток работал на ферме в селе Удабно, которая находится в нескольких десятках километров от районного центра. Родные говорят, что о пропаже Иосифа им стало известно пару дней назад, однако на работе он не появлялся с 24 апреля.

Члены семьи также говорят, что юноша отправился работать и жить на ферму в Удабно около месяца назад без разрешения матери и отца. 28 апреля они начали беспокоится и связались с работодателями Иосифа, попросив их привезти мальчика домой, однако те сообщили, что уже несколько дней не видели его на ферме.

В этот же день семья Гигаури сообщила о пропаже в полицию. В МВД Грузии преступили к розыскным мероприятиям, однако дело не завели, объяснив, что уголовное производство может быть начато только спустя 24-часа после поступления сообщения о пропаже человека.

Родители подростка не знают владельцев фермы. У них есть лишь телефонный номер владельца хозяйства, на который они звонили. В последние дни телефон этого мужчины остается выключенным, говорят они.

Правозащитники уже заявили, что считают необходимым изучить соблюдались ли права несовершеннолетнего во время его работы.

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