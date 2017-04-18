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В Тбилиси 20 апреля прибывает премьер Венгрии

18:39, Апрель 18, 2017

ТБИЛИСИ, 18 апреля – Новости-Грузия. Премьер Венгрии Виктор Орбан 20 апреля прибывает в Тбилиси с двухдневным официальным визитом. Об этом сообщила пресс-служба администрации правительства Грузии.

В рамках визита запланированы встречи Виктора Орбана с первыми лицами Грузии, а также проведение грузино-венгерского бизнес-форума.

Грузия и Венгрия установили дипломатические отношения 4 августа 1994 года. Страны сотрудничают в сферах экономики, торговли, транспорта, туризма, образования и науки.

По данным Национальной службы статистики «Сакстат», торговый оборот между Грузией и Венгрией в 2016 году превысил 42,5 миллионов долларов.

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