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В Тбилиси из реки достали тело пожилой женщины

9:42, Май 3, 2017

ТБИЛИСИ, 3 мая – Новости-Грузия. Спасатели достали тело пожилой женщины из Куры в Тбилиси, сообщил Первый канал Общественного вещателя Грузии.

Инцидент произошел накануне вечером на правой набережной реки. По словам очевидцев, женщина в возрасте 60 лет сама спрыгнула в воду. На месте происшествия до поздней ночи работали представители силовых структур.

В министерстве внутренних дел Грузии возбудили уголовное дело по статье «доведение до самоубийства». Данное преступление наказывается ограничением свободы на срок до трех лет или лишением свободы на срок от двух до четырех лет.

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