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В Тбилиси осудили визит Лаврова в Абхазию

14:23, Апрель 18, 2017

ТБИЛИСИ, 18 апреля – Новости-Грузия. Официальный Тбилиси осудил визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в оккупированный грузинский регион Абхазия, призвав международное сообщество надлежащими образом отреагировать на провокационные действия российских властей.

Глава МИД РФ посетит Сухуми с рабочим визитом 18-19 апреля и примет участие в церемонии открытия нового комплекса зданий посольства России. 19 апреля в Сухуми пройдут переговоры российского дипломата с представителями абхазских властей.

«Приезд министра иностранных дел России в оккупированный регион Абхазия с нарушением государственных границ Грузии, а также открытие там нового здания незаконного дипломатического представительства Российской Федерации грубо нарушает принципы суверенитета и территориальной целостности государства в международно признанных границах, а также другие фундаментальные нормы международного права»,- говорится в распространенном сегодня заявлении МИД.

Подобными незаконными действиями Российская Федерация безрезультатно пытается легитимировать оккупационный режим, подчеркивают в Тбилиси.

Внешнеполитическое ведомство Грузии призвало Россию «прекратить практику провокационных действий, уважать территориальную целостность суверенного государства и выполнить международные обязательства, в том числе возложенные Соглашением о прекращении огня от 12 августа 2008 года».

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили также выразил обеспокоенность в связи с визитом Лаврова в Абхазию, а также открытием т.н. диппредставительства России в регионе.

«Визит представителя иностранной страны в Грузию и функционирование любого представительства на территории Грузии возможно исключительно с согласия властей Грузии. В противном случае такие действия являются грубым нарушением как грузинского законодательства, так и международного права», — говорится в заявлении президента.

Глава государства подчеркнул, что попытки РФ легитимировать свое присутствие на оккупированной территории Грузии посредством имитации международных отношений противоречат Соглашению о прекращении огня от 12 августа 2008, а также основным принципам международного права.

«Крайне тревожно, что на политику стратегического терпения властей Грузии и конструкционные шаги, сделанные для стабилизации положения, Российская Федерация отвечает очередными действиями, направленными против суверенитета и территориальной целостности Грузии, что еще больше способствует сохранению напряженного положения», — отметил Маргвелашвили.

Президент призвал международное сообщество строго осудить политику привилегированных интересов России и противостоять очередному посягательству на суверенитет и территориальную целостность Грузии.

«Грузия вновь выражает готовность рассматривать любой вопрос в дипломатическом ключе и призывает Россию к конструктивному диалогу», — заключил Маргвелашвили.

Абхазия, как и Цхинвальский регион Грузии, не контролируются центральными властями Грузии. Москва признала независимость этих территорий после августовской войны 2008 года. В свою очередь, Тбилиси разорвал дипотношения с Россией и официально признал эти регионы оккупированными территориями.

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