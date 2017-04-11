В Тбилиси отец застрелил сына
ТБИЛИСИ, 11 апреля – Новости-Грузия. Житель Тбилиси убил своего сына из огнестрельного оружия, сообщили корр. «Новости-Грузия» в пресс-службе министерства внутренних дел.
По данным СМИ, убийство в столичном районе Ортачала произошло в результате ссоры.
«Обвиняемой задержан по горячим следам. Дело раскрыто. Другие детали не распространяются в интересах следствия», — сказали в МВД.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям «убийство, совершенное на почве семейного насилия» и «противоправные приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия». В случае доказательства вины, убийце грозит до 15 лет лишения свободы.