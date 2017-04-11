В Тбилиси отец застрелил сына

ТБИЛИСИ, 11 апреля – Новости-Грузия. Министр обороны Грузии 17-18 апреля этого года посетит Францию, где проведет переговоры о поставках системы противовоздушной обороны и планы их развертывания в Грузии. О своем предстоящем визите Леван Изория сообщил сегодня в парламенте во время ежегодного доклада. «На следующей неделе во Франции у меня вновь будут переговоры с моим коллегой