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В Тбилиси проходит международный фестиваль хоровой музыки

13:39, Апрель 21, 2017

ТБИЛИСИ, 21 апреля – Новости-Грузия. В Тбилиси в седьмой раз проходит международный фестиваль хоровой музыки.

В этом году в фестивале участвую хоровые коллективы из Грузии, Эстонии и Молдовы. Первый концерт состоялся 20 апреля в Национальной библиотеке парламента в Тбилиси.

23 апреля в Тбилиси в Католическом соборе Вознесения Девы Марии в 18 часов состоится выступление русского хора Академии музыки и театра Эстонии.

25 апреля в 18 часов в Тбилисской консерватории выступит Молодежный камерный хор «Рапсодия» из Молдовы, русский хор Академии музыки и театра Эстонии, хоры магистратуры и бакалавриата Тбилисской консерватории, Патриарший хор тбилисского кафедрального собора Самеба (Святой Троицы), Государственная капелла Абхазии (созданная в Сухуми до войны в Абхазии) и ансамбль «Ренессанс».

26 апреля в Тбилисской консерватории в 19 часов выступят Тбилисский юношеский хор «Мдзлевари», Батумский камерный женский хор, Горийский женский камерный хор и другие.

Фестиваль завершится 27 апреля на сцене Тбилисской государственной консерватории имени Вано Сараджишвили.

Концерт посвящен 200-летию грузинского поэта Николоза Бараташвили. Прозвучит оратория «Николоз Бараташвили» для солистов, смешанного хора, юношеского октета и оркестра известного грузинского композитора Отара Тактакишвили.

В финальном концерте выступят практически все участники фестиваля: женский хор Гори, Патриарший хор тбилисского кафедрального собора Самеба (Святой Троицы), Государственная капелла Грузии, Государственная капелла Абхазии и Государственная капелла Батумского Музыкального центра, Тбилисский юношеский хор «Мдзлевари», ансамбль «Ренессанс», Руставский камерный хор, Телавский женский хор «Кахетис хангеби», Тбилисский девичий хор, хор «Барокко», молодежный смешанный хор «Тутарчела» и многие другие.

Тбилисский международный фестиваль хоровой музыки был основан в 2011 году по инициативе тбилисской мэрии и искусствоведа Майи Чачава. Художественным руководителем фестиваля является хормейстер Арчил Ушверидзе.

Фестиваль ежегодно проходит весной при поддержке министерства культуры и охраны памятников Грузии и Национального музыкального центра под руководством Николоза Рачвели.

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