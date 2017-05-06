Главное Новости Общество

В Тбилиси прошел шахматный турнир, посвященный Дню Победы

15:31, Май 6, 2017

ТБИЛИСИ, 6 мая – Новости-Грузия. В столице Грузии состоялся открытый шахматный турнир на приз Мосе Мдинарадзе, посвященный Дню Победы над фашизмом.

Организатором ежегодного турнира, состоявшегося уже в третий раз в тбилисском Дворце шахмат, выступило общество грузинских долгожителей «Саване», сообщил руководитель организации Хачатур Вартанянц.

Участие в турнире принимали команды общества «Саване», благотворительной организации «Катарсис», ветеранов Второй мировой войны, ветеранов войны в Абхазии (1992-1993 гг.), представителей правительства Абхазии в изгнании, а также команда грузинских военнослужащих.

Победителем в командном зачете стали шахматисты из общества долгожителей «Саване», второе место заняла команда ветеранов войны в Абхазии, а третье – команда ветеранов Второй мировой войны. Победители и участники турнира получили ценные призы и почетные грамоты.

Комментарии