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В Тбилиси впервые выступит «Театр у моста» из Перми

19:09, Апрель 14, 2017

ТБИЛИСИ, 14 апреля – Новости-Грузия. Гастроли Пермского «Театра у моста» впервые пройдут 27 и 28 апреля на сцене Тбилисского государственного драматического театра имени Шота Руставели.

Согласно рейтингу журнала Forbes , «Театр у моста» входит в десятку лучших провинциальных театров России. Основателем и художественным руководителем театра является заслуженный артист РФ Сергей Федотов.

Театр успешно гастролировал в Индии, Египте, Австрии, Германии, Польше, Чехии, Болгарии, Сербии, Косово, Боснии и Герцеговине, Македонии, Черногории, Латвии, Литве, Эстонии, Украине, Беларуси, Венгрии, Словакии, Словении, Румынии и во многих городах России.

«Театр у Моста» — трижды номинант и лауреат Национальной премии «Золотая маска», обладатель Гран-при международного театрального форума «Золотой витязь 2014» и победитель множества зарубежных фестивалей.

В Тбилиси пермский театр покажет два спектакля:

27 апреля в 19:00 – «Калека с Инишмана» по пьесе Мартина МакДонаха

28 апреля в 19:00 – «Хануму» Аквсентия Цагарели.

Билеты на представления можно приобрести как в кассе театра Руставели, а так же онлайн – на сайте biletebi.ge.

В 2010 году спектакль «Калека с Инишмана» стал лауреатом российской премии «Золотая маска».

Пермский театр знаменит своими постановками пьесы английского драматурга, сценариста и кинорежиссера Мартина МакДонаха (автор семи пьес и постановщик двух полнометражных кинофильмов — «Залечь на дно в Брюгге» (2008) и «Семь психопатов» (2012). Лауреат премии «Оскар» в номинации «Лучший короткометражный игровой фильм» («Шестизарядник»).

«Пермские актеры — одни из немногих, кто умудряется не утяжелять эту драматургию густым «русским психологизмом», скользят по тексту, как конькобежцы, так что на страшных, в общем-то, пьесах, зрители смеются — критики совершенно справедливо сравнивают манеру Федотова в макдонаховских пьесах с манерой братьев Коэн. Как это удалось в Перми — загадка. Но интригует она настолько, что пермские зрители ходят на один и тот же спектакль «У моста» раз по десять-пятнадцать. Сам режиссер — человек поразительной ясности ума, умения формулировать мысли да и просто вменяемости — при этом уверяет, что каждый спектакль — импровизация, и это утверждение, кажется, единственное, чему в этом театре не веришь», — пишет о постановках «Театра у моста» журнал Forbse.

«Ханума» — музыкальная комедия о соперничестве двух свах, в которой действие разворачивается в Грузии XIX века. Грузинский колорит на сцене создают ведущие актеры театра, исполняя традиционные грузинские танцы и песни на фоне Авлабара – старинного района Тифлиса.

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