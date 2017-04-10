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В Тбилиси задержан чиновник за взятку от гражданина Израиля

13:56, Апрель 10, 2017

ТБИЛИСИ, 10 апреля – Новости-Грузия.  Главный специалист Самгорской районной администрации Тбилиси Ираклий Лабадзе задержан по обвинению во взяточничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает Служба Госбезопасности Грузии.

По данным следствия, Ираклий Лабадзе обещал гражданину Израиля помочь в получении разрешения на строительство трехэтажного дома на приобретенном им земельном участке. За это чиновник потребовал в качестве взятки 20 тысяч долларов.

Лабадзе был арестован после того, как получил затребованную вперед часть денег — 7,5 тысяч долларов.

Уголовное дело возбуждено по статье «получение взятки в особо крупном размере», что карается лишением свободы сроком от 11 до 15 лет. Тбилисский городской суд уже отправил Лабадзе в заключение на время следствия.

На прошлой неделе Служба Госбезопасности Грузии задержала двоих чиновников за взятку.  6 апреля  по обвинению в получении взятки сотрудники СГБ арестовали главу службы по делам молодежи, культуры, спорта, образования и социальной защиты районной администрации города Они в регионе  Рача Георгия Мелашвили. Через день, 8 апреля, СГБ сообщила об аресте по обвинению во взяточничестве Северьяна Берулава — сотрудника районной администрации в селе Зеда Эцери Зугдидского района.

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