Главное Новости Политика

В Тбилиси ждут еврокомиссара Йоханнеса Хана

15:18, Май 4, 2017

ТБИЛИСИ, 4 мая – Новости-Грузия. Еврокомиссар по вопросам расширения ЕС и политики добрососедства Йоханнес Хан сегодня прибудет в Грузию с трехдневным визитом, сообщила корр. «Новости-Грузия» представительница пресс-службы министерства иностранных дел.

Завтра Хан проведет встречи с высокопоставленными представителями исполнительной и законодательной властей, а также с представителями парламентской оппозиции.

«На встречах стороны рассмотрят приоритетные вопросы сотрудничества Грузии с Евросоюзом, а также реформы, проводимые в Грузии в рамках Соглашения об ассоциации. Также будут обсуждаться ожидания Грузии от саммита «Восточного партнерства», который запланирован в Брюсселе в ноябре этого года», — сказала представительница МИД.

В рамках визита также запланировано подписание финансового соглашения «Механизм технического сотрудничества» (Technical Cooperation Facility – TCF), которое предусматривает помощь в размере 32 миллионов евро для реализации Соглашения об ассоциации.

Грузия и ЕС оформили это соглашение в июне 2014 года, его неотъемлемой частью является договор об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли.

Проект «Восточное партнерство» нацелен на политическую и экономическую интеграцию ЕС с шестью бывшими советскими республиками: Азербайджаном, Арменией, Беларусью, Грузией, Молдовой и Украиной. Последние три в 2014 году подписали соглашение об ассоциации с Евросоюзом.

Комментарии