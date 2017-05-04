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В Цхалтубо откроется пещерная клиника, где будут лечить бронхиальную астму

12:42, Май 4, 2017

ТБИЛИСИ, 4 мая – Новости-Грузия. Грузинские и чешские спелеологи заявляют о важном открытии, сделанном в пещере Сацурблия в регионе Имеретия.

Специалистам Агентства охраняемых территории Грузии и Службы пещер Чехии, после проведенных исследований, удалось выяснить, что микроклимат Сацурблия уникален и способен помочь при лечении пациентов с бронхиальной астмой, аллергическими заболеваниями, бронхитом и другими недугами дыхательных путей.

Пещера Сацурблия находится в районной администрации Цкалтубо. По словам специалистов, количество радиоактивных углеродов, обнаруженных в пещере, не опасно для здоровья людей, а наоборот  — полезно. Особенный микроклимат создают грибы разного вида, высокая влажность, полное отсутствие пыли и пыльцы растений.

На данный момент завершено проектирование пространства спелеотерапии в пещере (греч. speleon — пещера, therapia — лечение, немедикаментозный способ лечения, разновидность климатотерапии. Суть метода заключается в лечении длительным пребыванием в условиях своеобразного микроклимата пещер, гротов, соляных копей, шахт).

В ближайшее время здесь начнутся строительные работы. На благоустройство пещеры и превращение этого места в лечебницу, из государственного бюджета выделено 600 тысяч лари (245 тысяч долларов).

В пещере будет устроена игровая площадка для детей, спальная зона. Один сеанс будет длиться три часа, полный курс рассчитан на 10 дней. Через три месяца курс можно будет повторить.

В Агентстве охраняемых территорий считают, что после открытия пространства спелеотерапии в пещере Сацурблия в стране начнет развиваться медицинский туризм и количество туристов, желающих посетить Грузию еще больше увеличится.

Пещера Сацурблия была обнаружена в 1976 году учеными Твалтвадзе и Чхеидзе. Она находится в 2-х километрах от пещеры Прометея, находящегося в селе Кумистави.

Расстояние от Тбилиси до Цкалтубо 257 километров, дорога на автомобиле занимает около 4 часов.

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