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Вандалы повредили около 500 кустов в парках Тбилиси

17:11, Февраль 7, 2017

ТБИЛИСИ, 7 февраля – Новости-Грузия. Вандалы повредили и похитили несколько сотен деревьев и кустов в парках Тбилиси. Об этом сообщает сегодня государственная компания «Тбилсервис груп», на балансе которой находятся общественные скверы и парки столицы.

В частности, из Парка Ваке, Верийского парка и из сада имени Васо Годзиашвили было повреждено 484 саженцев кустарника бирючины, украдено 27 саженцев туи, а также несколько контейнеров для мусора.

«Указанный факт зафиксировал департамент патрульной полиции», — отмечено в сообщении «Тбилсервис груп».

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