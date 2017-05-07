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Во Франции проходит второй тур президентских выборов

10:53, Май 7, 2017

ТБИЛИСИ, 7 мая – Новости-Грузия. Заключительный этап президентских выборов стартовал во Франции. Избирателям предстоит сделать выбор из двух оставшихся кандидатов — главу движения «Вперед!»​ центриста Эмманюэля Макрона или лидера ультраправого «Национального фронта» Марин Ле Пен.

Макрон называет своей задачей на посту президента дальнейшую дерегуляцию экономики и углубление европейской интеграции в рамках ЕС. Эта программа резко противоречит националистическим и антиевропейским лозунгам Ле Пен. Бывший лидер «Национального фронта», которая после первого тура временно сложила с себя эти полномочия, чтобы участвовать в выборах в качестве независимого кандидата, выступает за закрытие французских границ и выдворение из страны мигрантов.

Согласно опросам общественного мнения, из двух кандидатов в президенты, лидирует Макрон. По данным OpinionWay, за него готовы проголосовать 62% избирателей. Ле Пен может рассчитывать на 38% голосов. По данным социологической службы Ipsos, лидер движения «Вперед!» получит 63%, а его соперница – 37%.

По итогам первого этапа выборов победил Макрон, набравший 23,75% голосов. За Ле Пен проголосовали 21,53% избирателей. Остальные семь кандидатов в общей сложности набрали 15%.

По всей Франции открыто около 70 тысяч избирательных участков, право голоса имеют 47 миллионов французских граждан.

Выборы проходят при усиленных мерах безопасности. Почти 50 тысяч полицейских следят за порядком в связи с повышенным уровнем террористической угрозы.

Избирательные участки закроются сегодня в 20:00 часов по местному времени. Официальные итоги голосования будут объявлены 11 мая, но имя победителя станет известно раньше.

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