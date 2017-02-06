Вынужденные переселенцы из Абхазии стали жертвой мошенников
ТБИЛИСИ, 6 февраля – Новости-Грузия. Двое человек задержаны в Тбилиси полицией по обвинению в мошенничестве в крупном размере.
Как сообщает пресс-служба МВД Грузии, задержанные – мужчина и женщина, в обмен на обещание помочь с получением квартиры взяли у нескольких вынужденных переселенцев из Абхазии деньги на общую сумму 95 500 долларов.
Уголовное дело возбуждено по статье «мошенничество в крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору», что наказывается штрафом или лишением свободы на срок от шести до девяти лет.
Речь идет о квартирах в корпусах на территории Тбилисского моря, в которых квартиры вынужденным переселенцем распределяет и выдает государство.
За последние четыре года жилье получили 13 тысяч 749 семей вынужденных переселенцев в Грузии.