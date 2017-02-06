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Вынужденные переселенцы из Абхазии стали жертвой мошенников

10:41, Февраль 6, 2017

 

ТБИЛИСИ, 6 февраля – Новости-Грузия.  Двое человек задержаны в Тбилиси полицией по обвинению в мошенничестве в крупном размере.

Как сообщает пресс-служба МВД Грузии, задержанные – мужчина и женщина, в обмен на обещание помочь с получением квартиры  взяли у нескольких вынужденных переселенцев из Абхазии деньги на общую сумму  95 500 долларов.

Уголовное дело возбуждено по статье «мошенничество в крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору», что наказывается штрафом или лишением свободы на срок от шести до девяти лет.

Речь идет о квартирах в корпусах на территории Тбилисского моря, в которых квартиры вынужденным переселенцем распределяет и выдает государство.

За последние четыре года жилье получили 13 тысяч 749 семей вынужденных переселенцев в Грузии.

 

 

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