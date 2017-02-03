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Задержан виновник аварии на проспекте Руставели, в которой погибла 26-летняя Софо Беридзе

14:30, Февраль 3, 2017

ТБИЛИСИ, 3 февраля – Новости-Грузия. Задержан участник аварии на проспекте Руставели в центре Тбилиси, в результате которой погибла молодая женщина, — об этом сегодня сообщает МВД Грузии.

Сегодня 24-летний Георгий Джапаридзе, который был за рулем джипа «Мерседес», был задержан в качестве обвиняемого на основании решения Тбилисского городского суда.

По словам очевидцев, виновник аварии, которая произошла ночью 24 января, на большой скорости выехал на противоположную сторону центрального проспекта столицы. В результате столкнулось три автомобиля. На месте скончалась 26-летняя Софо Беридзе, которая занимала место на заднем сидении в такси. В ДТП также пострадали брат и зять Георгия Джапаридзе.

«На основании заключений трасологической, автотехнической и судебно-медицинской экспертиз, назначенных в рамках расследования установлено, что водитель автомобиля марки «Мерседес», которым управлял Георгий Дж., перешел на противоположную линию и столкнулся с автомобилями марки «Опель» и «Мерседес», которые двигались во встречном направлении», — говорится в сегодняшнем официальном сообщении МДВ.

Авария на проспекте Руставели, жертвой которой стала Софо Беридзе, стала причиной скандала в прессе и социальных сетях.

Сразу после происшедшего сын экс-президента Грузии Цотнэ Гамсахурдия на своей странице в фейсбуке написал, что устроивший аварию Георгий (Гибо) Джапаридзе управлял автомобилем в нетрезвом состоянии и указал на то, что «убийцу девушки не задерживали и он находится на свободе».

Братья Джапаридзе являются родственниками депутата парламента Грузии от правящей партии «Грузинская мечта» Виктора Джапаридзе, выходца из поселка Местия в высокогорной Сванетии.

Цотнэ Гамсахурдия утверждает, что братья Джапаридзе криминальными методами «разруливают» ситуацию в Местия от имени своего родственника и обеспечивают голоса в пользу правящей партии от этого района. По его словам, братья и раньше были причастны ко многим случаям насилия.

Также Гамсахрудия считает, что Георгия Джапаридзе после аварии освободили под подписку о невыезде и он ведет переговоры с семьей погибшей девушки.

Освобождению виновника аварии содействовали депутат Виктор Джапаридзе и министр по делам беженцев Созара Субари, — уверен Гамсахурдия.

В свою очередь, МВД Грузии объяснило тот факт, что Георгий Джапаридзе не был задержан сразу после аварии необходимостью проведения соответствующих экспертиз для составления обвинения в суде.

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