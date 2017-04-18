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Житель Тбилиси получил 9 лет тюрьмы за угон автомобиля    

14:35, Апрель 18, 2017

ТБИЛИСИ, 18 апреля – Новости-Грузия.  Тбилисский городской суд признал столичного жителя виновным в угоне автомобиля и приговорил к девяти годам лишения свободы.

Как сообщает сайт Главной прокуратуры Грузии,  в июле 2016 года в Варкетильском районе Тбилиси обвиняемый напал на мужчину с предметом, похожим на огнестрельное оружие.

Угрожая его убить, преступник завладел автомобилем марки Mercedes Benz и вдобавок отнял у владельца 250 лари (около 100 долларов), после чего скрылся с места преступления.

Сотрудникам полиции удалось его арестовать спустя день после случившегося. Оказалось, что угонщик ранее уже был судим за разбой.

Задержанному было предъявлено обвинение по статье «разбой, совершенный в отношении  транспортного средства, неоднократно», что предусматривает наказание в виде лишения  свободы сроком от 8 до 12 лет.

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