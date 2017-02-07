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Зураб Абашидзе обсудит в Праге задержание жителя села Дисеви

11:00, Февраль 7, 2017

ТБИЛИСИ, 7 февраля – Новости-Грузия. Семья задержанного цхинвальскими властями беженца из оккупированного села Дисеви Георгия Гиунашвили требует от правительства Грузии принять действенные меры для его освобождения.

Гиунашвили уже восемь месяцев отбывает заключение в цхинвальской тюрьме. По заявлению членов семьи, его состояние здоровья очень тяжелое. Между тем на прошлой неделе цхинвальский суд присудил Гиунашвили 20 лет тюрьмы.

39-летний Гиунашвили был задержан в июне 2016 года за так называемый «незаконный переход границы». Это произошло в то время, когда он пришел в село Дисеви, чтобы посмотреть на собственный дом.

Грузинское население было изгнано из села Дисеви после грузино-российской войны 2008 года. В настоящее время село находится в зоне оккупации. Дисеви граничит с селом Мерети Горийского района. Сам Гиунашвили, его семья и большинство его односельчан после войны поселились в поселке для беженцев Бербуки близ Гори.

После задержания и перевода в тюрьму Гиунашвили предъявили обвинение в «диверсионной и террористической деятельности».

По данным цхинвальских властей, Гиунашвили был членом вооруженной «группы самообороны» в своем родном селе. Он также обвиняется во взрыве ручной осколочной гранаты в многолюдном месте в селе Хельчуа Цхинвальского региона в 2007 году. Кроме того, Гиунашвили обвинен в нападении на «военнослужащих» Южной Осетии в августе 2008 года во время боевых действий, в результате чего был убит один человек и еще один получил тяжелое увечье.

Семья и близкие Гиунашвили называют эти обвинения абсурдными и требуют подключить к процессу его освобождения международные структуры.

«Согласно информации из Цхинвали, Гиунашвили якобы был членом незаконного формирования. Такого формирования вообще не существовало в нашем селе», — рассказал журналистам беженец из Дисеви Васил Окропиридзе.

По его словам, цхинвальские власти обвинили Гиунашвили в том, что 11 августа 2008 года он из огнестрельного оружия выстрелил в направлении осетинских военных, из-за чего один был убит, а другой – ранен.

«Все село знает, что такого факта не могло быть, так как ни осетинские, ни русские военные не погибали около села Дисеви. 11 августа 2008 года Дисеви было полностью окружено русскими и осетинскими военными, вокруг села стояла российская тяжелая техника. Большинство домов местных жителей были подожжены и горели. К этому времени в селе оставались только старики. Молодежь сразу после начала военных действий ушла из села, чтобы вывезти детей и женщин. Даже если бы они оставались в селе, никто не осмелился бы оказывать сопротивление и стрелять по военным. В это время село бомбили и горели дома. У Гиунашвили ни у самого не было оружия, ни правительство не давало нам никакого оружия для обороны, так что такого факта никак не могло произойти», — заявляет Окропиридзе.

Поставить вопрос об освобождении Гиунашвили на сегодняшней встрече в Праге с первым заместителем министра иностранных дел России Григорием Карасиным обещает и спецпредставитель премьер-министра Грузии Зураб Абашидзе.

В беседе с журналистами дипломат отметил, что хотя формат встреч в Праге не предусматривает такие вопросы, однако он обязательно поднимет эту тему «исходя из личной гражданской позиции».

«В Праге у меня будет встреча и с европейскими коллегами, и у нас обязательно будет разговор на эту тему, о том, что происходит у оккупационной линии, с какими проблемами мы сталкиваемся почти ежедневно. Насколько я знаю, этот вопрос подготавливается для обсуждения и в рамках женевского формата… Это очень плохой, очень печальный факт, мы должны максимально задействовать международные рычаги для того, чтобы спасти этого человека», — сказал Абашидзе в интервью телекомпании «Имеди».

Обвинения в отношении Гиунашвили называют нелигитимными и незаконными Служба государственной безопасности Грузии и аппарат госминистра по вопросам примирения и гражданского равенства.

«Со дня задержания Гиунашвили, с июля 2016 года грузинская сторона ставит вопрос его освобождения на всех встречах в рамках Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ). Мы, конечно же, не станем обсуждать предъявленные ему обвинения. Однозначно, что он задержан незаконно. Для грузинской стороны это станет одним из главных вопросов как на встречах в рамках МПРИ, так и на других встречах. Совместная работа с нашими партнерами станет еще более активной для того, чтобы добиться его освобождения», — сказала журналистам госминистр по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили.

Правительство Грузии несколько раз призывало Москву и Цхинвали к освобождению Гиунашвили. Последний раз вопрос незаконного задержания был поднят на встрече в формате МПРИ 18 января 2017 года в селе Эредви, в которой принимал участие действующий председатель ОБСЕ Себастьян Курц.

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